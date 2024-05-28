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Yerel Terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Yerel

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Yeniakit Publisher
2024-05-28 23:06:00 -
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şuhut ilçesinde A.B.'nin (43) önceki yıllarda Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın militanı olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs ilçenin Yalı Mahallesi'nde evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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