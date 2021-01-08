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Dünya Terör örgütü Boko Haram, kalleş yüzünü Kamerun'da gösterdi: 12 kişi öldü
Dünya

Terör örgütü Boko Haram, kalleş yüzünü Kamerun'da gösterdi: 12 kişi öldü

Orta Afrika'nın batısında yer alan Kamerun'da, terör örgütü Boko Haram intihar saldırısı düzenlendi. Terörün kalleş yüzünü gösterdiği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 13:57:00 -
Terör örgütü Boko Haram, kalleş yüzünü Kamerun'da gösterdi: 12 kişi öldü

Kamerun'da, terör örgütü Boko Haram'ın intihar saldırısında 12 kişi yaşamını yitirdi.

Uç Kuzey bölgesinin yönetiminden sorumlu Midjiyava Bakari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir Boko Haram üyesinin, Mayo Tsanaga şehrine bağlı Mozogo kasabasında intihar saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Bakari, saldırıda 12 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin ağır yaralandığını belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

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