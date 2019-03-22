Terör örgütlerinin zillet ittifakı tescillendi

Ümmetin son kalesi Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü hedef alan terör örgütleri, yerel seçimlere sayılı günler kala saflarını iyice belli etti. AK Parti ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’na karşı CHP, İYİ Parti ve HDP’nin oluşturduğu sözde Millet İttifakı’ndan yana tavır alan terör örgütleri açıkça oy talebinde bulundu. PKK’nın azılı elebaşlarından Cemil Bayık, AK Parti, MHP birlikteliğine karşı zilletin desteklenmesini isterken, HDP’nin Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Ankara ve İstanbul’da, sözde Millet İttifakı adaylarına oy istedi. 15 Temmuz akşamı darbe girişiminde bulunan ve ülkemizi emperyalist işgale hazır hale getirmek isteyen FETÖ’nün önemli isimlerinden Ekrem Dumanlı da Cumhur İttifakı birlikteliğine karşı, CHP, İYİ Parti ve HDP’ye destek verdi.

Bayık video yayınladı

Terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık bir propaganda videosu yayınlayarak CHP-İYİ Parti ve HDP konsorsiyumuna destek istedi. Bayık, “Geleceklerini herkes güvence altına almak istiyorsa Erdoğan, Bahçeli faşizmine karşı mücadele etmelidirler. Bunun dışında başka bir yol düşünülmemelidir. Tek yol mücadele etmektir. Bu meşrudur” ifadelerini kullandı.

Temelli bangır bangır...

CHP ve İYİ Parti’nin bir diğer ortağı HDP de meydanlarda zillet ittifakının üyelerine oy istedi. Milletin aklıyla dalga geçercesine HDP ile ittifakı yapmadıklarını iddia eden CHP ve İYİ Parti’yi Temelli ve Buldan’ın açıklamaları yalanladı. PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Kürdistan’da kazanacağız. Batı’da da AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz” dedi. Sözde Kürdistan naraları atan Temelli’ye ne CHP’den ne de İYİ Parti’den karşı çıkan olmadı. Hızını almayan Temelli, Ankara’da Mansur Yavaş’a kazandıracaklarını iddia ederek, “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir” şeklinde konuştu.

HDP’nin bir diğer Eş Başkanı Pervin Buldan da, açık bir şekilde CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’na oy vereceklerini deklare etti. Buldan, “İstanbul’da AKP, MHP adayına değil, demokrasi güçlerinin adayı olan bir kişi var oylarımız oraya gidecek” dedi.

FETÖ desteği gecikmedi

Zillet ittifakına terör örgütlerinden ve uzantılarından gelen destek bu kadarla da sınırlı kalmadı. FETÖ’cü alçakların önemli isimlerinden olan Ekrem Dumanlı da, zillet ittifakına destek verdiklerini beyan etti. Bir video paylaşan firari FETÖ’cü, “Esas bugün yapılacak işlerden bir tanesi gidip oy vermektir. Her bir oy diyor ki, biz artık seni istemiyoruz. Sandığa gidenler sandığa gitmeli, ta ki bu karanlık dönem sonra ersin” dedi.