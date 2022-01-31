Terör örgütleri arasındaki iş birliği teslim olan terörist ifadesinde

Yurt içinde özellikle güvenlik güçlerini ve sivil halkı hedef alan saldırılarda ortak hareket ettiği bilinen terör örgütleri MLKP ve PKK/YPG'nin yurt dışındaki iş birliği de ikna çalışmaları sonucu 25 Aralık 2021'de Habur Kara Hudut Kapısında güvenlik güçlerine teslim olan MLKP'li terörist F.Ş'nin ifadesine yansıdı.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan F.Ş, arkadaşı İsmet Ş. ile 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde HDP binasında bir görevliyle görüştükten sonra Suriye'ye geçtiklerini söyledi.

F.Ş, Suriye'de terör örgütü MLKP'nin kamplarına götürüldüğünü belirterek, çatışma bölgelerine MLKP flaması ile katıldığını ancak kendilerinden sorumlu olan teröristin PKK/YPG mensubu olduğu bilgisini paylaştı.

"Terör örgütü MLKP içerisinde eğitim aldığım için YPG içerisinde herhangi bir eğitim almadım." diyen F.Ş, şunları anlattı:

"Her iki örgüt birlikte hareket ettiği için eğitim verme gereği duymamış olabilirler. MLKP terör örgütünün Suriye'deki en önemli destekçisi PKK/YPG terör örgütüdür. KCK/PKK/YPG terör örgütüne açıklamaları ve söylemleri ile en çok destek veren partinin Türkiye'de HDP olduğunu biliyorum. MLKP'nin yasal siyasi uzantısı ESP'nin eski başkanı Figen Yüksekdağ'ın HDP'ye katılması sonrasında MLKP'nin de PKK ve HDP etkisi altında olduğunu ve onların söylemlerine göre hareket ettiğini biliyorum. HDP'nin açıklamalarının PKK'nın söylemleri ve ideolojilerinin aynısı olduğunu, hatta HDP içerisindeki siyasetçilerin PKK'nın talimatları doğrultusunda eylemlere katıldığını biliyorum. Yönetim, işleyiş ve diğer tüm bakımlardan belirgin bir fark yoktur. Son dönemde MLKP tamamen PKK terör örgütünün bir parçası olarak faaliyet yürütmektedir."

Terör örgütlerin yeni isim ve yapılanmalarla eski kötü imajlarını gizlemeye çalıştıklarını aktaran F.Ş, "İsimleri değişse de eylem, idealleri ve emellerinin değişmediğini aldığım örgütsel eğitimlerde de gördüm." ifadelerini kullandı.

Türkiye sınırına güvenlik amacıyla yapılan duvarların terör örgütlerine katılımı sıfır seviyesine düşürdüğünü anlatan F.Ş, örgüte birlikte katıldığı arkadaşının çatışmada yanarak öldüğüne şahit olduğunu, bu olaydan sonra örgütten kaçma fikrinin ortaya çıktığını bildirdi.

F.Ş, yaşanan olayın ardından ailesiyle iletişime geçtiğini ve yine ailesi aracılığıyla görüştüğü polisin de ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünden kaçtığını sözlerine ekledi.​​​​​​​