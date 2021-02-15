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Gündem Terör koridoru kırılmadı mı? Ağar'dan çarpıcı tespit
Gündem

Terör koridoru kırılmadı mı? Ağar'dan çarpıcı tespit

Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar, terör koridorunu gerçek anlamda engellemek için Sincar operasyonunun şart olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 02:44:00 -

Türkiye'nin güney sınırları hakkında açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar, "Gerçek anlamda terör koridorunu engellenmesinin sağlanacağı yer Sincar Dağı, bunu yapmış olursanız gerçek anlamda terör koridorunu engellemiş olursunuz." dedi.

Ağar'ın açıklamaları şöyle:

YPG/PKK Haşdi Şabi üzerinden Irak merkezi hükümetine nasıl eklemlendi? Burada öyle karışık ilişkiler var ki hayrete düşüyorsunuz.

Bizim burada hedefimiz terör koridorunu kırmaktı. Ancak ABD'nin baskısı nedeniyle 440'de 30 kilometre hedefini yapamadık. Türkiye'nin hareketi 142'ye 30 kilometrelik bir alanla sınırlı kaldı. Koridoru engelledik ancak aşağıda bir terör devletini engelleyebildik mi? Burada 130 bin kişilik bir yapı var. 10 bin tanesi PKK'nın dağ kadrosundan oluşuyor.

ABD bu teröristleri DEAŞ'a karşı kullandığını söylüyor. Suriye'de hem Rusya hem de ABD Türkiye ile yaptığı anlaşmaya uymuyor. İki güç de PKK-YPG'yi koruyor.

Gerçek anlamda terör koridorunu engellenmesinin sağlanacağı yer Sincar Dağı, bunu yapmış olursanız gerçek anlamda terör koridorunu engellemiş olursunuz.

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