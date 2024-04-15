Terör inleri yerle bir edildi! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında gerçekleştirilen operasyonda 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtilerek, "Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 16'ya yükseldi
Bakanlık, gün içerisinde yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Böylece, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatlarında bugün etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 16'ya yükseldi.
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