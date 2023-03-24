Terör helikopterleri işinde mide bulandıran gelişmeler! Rezalet ki ne rezalet

Terör örgütünün Suriye kolu, Irak’ta 2 helikopterin düştüğünü ve 9 militanın yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Barzani ailesine bağlı Irak’ın kuzeyindeki yönetim ise ısrarla bir helikopterin düştüğünü ve toplam 9 ceset bulunduğunu söylüyor.

Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir, ceset sayılarının eşit, helikopter sayılarının ise farklı olmasının kafa karıştırıcı olduğunu belirtti.

"Ortada kayıp bir helikopter ve bu helikopterde sayısını bilemediğimiz terör örgütü üyesi ya da yöneticisi var. İkinci helikopter nereye gitti, terör örgütü neden ikinci helikopterin de düştüğünü iddia ediyor sorularına bölgeden gelen cevaplar mide bulandırıcı" diyen Şendir, şunları kaydetti:

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"Terör örgütünün Suriye kolu, Irak’ta 2 helikopterin düştüğünü ve 9 militanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Barzani ailesine bağlı Irak’ın kuzeyindeki yönetim ısrarla bir helikopterin düştüğünü ve toplam 9 ceset bulunduğunu söylüyor.

Ceset sayıları eşit, helikopter sayıları farklı.

Ortada kayıp bir helikopter ve bu helikopterde sayısını bilemediğimiz terör örgütü üyesi ya da yöneticisi var.

İkinci helikopter nereye gitti, terör örgütü neden ikinci helikopterin de düştüğünü iddia ediyor sorularına bölgeden gelen cevaplar mide bulandırıcı.

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Önce helikopterlerin Suriye’den kalkıp “eğitim için Süleymaniye’ye gittiği” açıklamasıyla başlayalım.

Bölgedeki yerel kaynaklar 2017 yılından beri Talabani Ailesi ile terör örgütünün Suriye kolu arasında helikopter seferleri düzenlendiğini ve rotanın düşen helikopterin klasik rotanın 200 kilometre kuzeyinde olduğunu belirtiyorlar.

Biraz daha açayım, normalde Til Koçer-Şengal, Musul, Mahmur, Kerkük, Süleymaniye üzerinden yapılan seferlerin olduğu rotada düşmedi helikopter. Helikopterin düştüğü Duhok’un Amed ilçesi kırsalı, Gare Dağı ve çevresinde bir yere uçulduğunu gösteriyor.

Yerel kaynakların tamamı bu konuda hem fikir.

Peki hedef Gare dağı ve çevresiyse o zaman ikinci helikopter şu an nerede?

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Yerel kaynaklar, ikinci helikopterin PKK ile bağlantılı bir yere indiği ve şu an çok dikkat çektiği için kalkış yapamadığını yazıyor.

Şüpheleri artıran sadece bu tablo değil.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Ryder, terör örgütünün hayalet helikopterleriyle ilgili bir kez daha konuştu.

Sözcü uçuşa ABD ya da koalisyonun bir dahli olmadığını söyledi önce. Gazetecilerin, bu uçuşu izleyip izlemedikleri sorusu gelince de “Dünyada bir çok faaliyeti izliyoruz. ABD ve koalisyon dışında başkalarının operasyonlarını izleyip izlemediğimize girmeyeceğim. ABD’nin dahli olmadığını söylüyorum ve kelimelerimi dikkatle seçiyorum” ifadesini kullandı.

Bu ne demek derseniz, bir halt ederken yakalandık ve şimdi bulaşmamaya çalışıyoruz demek.

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Bu arada açılması gereken ve Türkiye’yi yakından alakadar eden bir parantez daha var.

Celal Talabani’nin ölümünden sonra oğul Bafıl Talabani ile yeğen Lahor Talabani arasında önce zoraki olarak yönetim paylaşıldı sonra kuzenler birbirlerine girdiler.

Geçmişte PKK ile dirsek teması bilinen Lahor Talabani, mücadeleyi kaybetti, yönetimden ayrıldı.

Son bir haftadır Lahor Talabani’nin önce çiftliği basıldı, ardından eşi bir benzin istasyonunda gözaltına alındı. Süleymaniye’de Lalezar Otel’e belirli bir süre el konuldu.

Burada dikkat çekici nokta şu, Talabani’nin partisinin Parastın denilen anti-terör güçleri içerisinde geçmişte uzun süre yöneticilik yapmış Lahor’un halen büyük bir etkisi var. Yerel kaynaklar Bafıl Talabani’nin kuzenine karşı giriştiği askeri hareketlerde terör örgütünün desteğini aldığına dikkat çekiyorlar. Bu nasıl oldu sorusunun cevabı, Bafıl Talabani terör örgütünün Suriye kolu lideri Mazlum Abdi’nin ikili görüşmesine katılan 3. isimde gizli. O isim Koalisyon Güçleri Genel Komutanı General Matthew McFarlane’ydi. ABD’nin hem Irak hem de Suriye’de oluşturmaya çalıştığı Türkiye düşmanı blok ilmik ilmik böyle örülüyor işte.

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Süleymaniye uzun zamandır terör örgütüne bağlı kurum ve kuruluşların yoğun faaliyette bulunduğu bir yer durumunda.

Barzani ve Talabani aileleri arasındaki gerilimden sadece terör örgütü ve ABD değil, İran da istifade etmeye çalışıyor.

Daha önce terör örgütünün kamp ve hastanesinin bulunduğu İran, terör örgütüyle iyi geçinip Haşdi Şabi’ye de bölgede etkinlik alanı sağlıyor.

Yani yok yok karşı karşıya olduğumuz pislikte.

İkinci helikopter saklandığı yerden ne zaman çıkarılır onu bilmiyoruz ama bildiğimiz pisliğin üzerinde yakalandıkları.

Pentagon sözcüsü, dikkatli cümleler kurduklarını söylüyorlar ya, biraz da dikkatli adımlar atmaları lazım.

Ellerindeki pislik yüzlerine bulaşınca müttefik maskesi de kurtarmıyor..."