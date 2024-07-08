Terör devletine karşı harekete geçtiler! Kassam Tugayları binlerce yeni savaşçıyı eğitti

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı görüntülü açıklamada, "Savaş devam ederken binlerce yeni savaşçıya pusu atma, bomba ve füze üretme, İsrail'in saldırı kalıntılarının dönüştürülmesi gibi çeşitli eğitimler vererek silah altına almayı başardık." ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde, Kassam'ın 24 tugayının Gazze Şeridi'nin "en kuzeyindeki Beyt Hanun'dan en güneyindeki Refah'a kadar 9 ay boyunca savaştığını" belirtti.

"İŞGALİN OLDUĞU HER YERDE KARŞI KOYMAK İÇİN SAVUNMA YETENEĞİMİZİ GÜÇLENDİRDİK"

"Topraklarımızda, işgalin olduğu her yerde karşı koymak için savunma yeteneğimizi güçlendirdik ve devam ediyoruz." diyen Ebu Ubeyde, Gazze'deki Filistinlilerin "Nazi-Siyonist-Amerikan saldırılarına ve soykırımına maruz kaldığını" ifade etti.

"HALKIMIZ HALA SUÇSUZ YERE BİR SOYKIRIM SAVAŞINDA"

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Ebu Ubeyde, "9 aydır devam eden direnişimiz başarısızlığa uğramadı ve yumuşamadı. Gazze'de halen dışarıdan silah ve mühimmat desteği olmadan savaşıyoruz. Halkımız hala suçsuz yere bir soykırım savaşında yiyecek, su ve ilaç olmadan hayatta kalmaya çalışıyor." dedi.

"NETANYAHU İKTİDARDA KALMAK İÇİN ESİRLERİ FEDA EDİYOR"

Kassam Tugayları'nın Refah'ta İsrail ordusunun askerlerini öldürdüğünü, araçlarını imha ettiğini ve pusu kurduğunu vurgulayan Ebu Ubeyde, kamuoyuna İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, iktidarda kalmak ve rakiplerine saf dışı etmek amacıyla İsrailli esirleri feda ettiği mesajını verdi.

Batı Şeria ve Kudüs'teki birçok bölgede "direnişin operasyonlarla güçlü bir cevap verdiğine" dikkati çeken Ebu Ubeyde, Filistinlilerin, İsrail'in "Yahudileştirme ve soykırım politikalarına karşılık verdiğini" kaydetti.

7 EKİM'DEN BU YANA SİYONİST İSRAİL İŞGALİ ALTINDAKİ GAZZE'DE SÜREN SOYKIRIMIN BİLANÇOSU

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 153 Filistinli öldü, 87 bin 828 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 323’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 679 askerinin öldüğünü duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 570 Filistinli hayatını kaybetti.

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