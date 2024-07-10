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Dünya Terör devletinde istifa depremi!
Dünya

Terör devletinde istifa depremi!

Yeniakit Publisher
2024-07-10 22:43:00 -
Terör devletinde istifa depremi!

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Güney Bölgesi Sorumlusunun, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’deki operasyonunda yaşanan 'başarısızlıklar' nedeniyle geç de olsa istifa kararı aldı.

İşgalci İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Şin-Bet’in Güney Bölgesi Sorumlusunun istifası, Şin-Bet’te 7 Ekim'deki "başarısızlıklar" nedeniyle yaşanan ilk istifa oldu.

İsmi paylaşılmayan Şin-Bet yetkilisi, istifa açıklamasında, İsrail’in Gazze’de büyük bir yıkıma yol açan saldırılarında ölen ve esir alınan İsraillilerden "af dilemeyi bireysel ve ahlaki bir sorumluluk olarak hissettiğini" belirtirken, "affedilmenin başarısızlığı hafifletmeyeceğini" ifade etti.

YORAM HAMO GEÇTİĞİMİZ MAYIS AYINDA İSTİFA ETMİŞTİ

İsrail’de 7 Ekim’deki "başarısızlıklar" nedeniyle daha önce de istifalar yaşanmıştı. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyinin güvenlik politikası ve stratejik planlama sorumlusu Yoram Hamo 12 Mayıs’ta, Gazze'de saldırılar sonrası için "siyasi düzeyde kararlar alınmadaki başarısızlık" nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

GAZZE TÜMENİ KOMUTANININ İSTİFASI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail ordusunun Gazze Tümeni komutanı Tuğgeneral Avi Rosenfeld da 9 Haziran’da, 7 Ekim’de “sınır bölgesindeki askeri üsler ile yerleşim birimlerini korumayı başaramadığı için” istifa ettiği açıklamıştı.

İLK İSTİFA NİSAN AYINDA GERÇEKLEŞTİ

Askeri İstihbarat Dairesi Şefi Tümgeneral Aharon Haliva da 22 Nisan'da "7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlığı nedeniyle" istifa kararı almıştı.

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Yorumlar

Yorum

Aman ne büyük kazanç... İzzettin el bilmemne çapulcu sürüsü yğzünden en az 100 bin kişi hunharca öldürüldü. İt sürüsü İsrail ajanları. Tabi si seversiniz onları nede olsa dedelerinizde lawrenci islam alimi zannediyordu..
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