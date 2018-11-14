Terör devletinde flaş gelişme! İstifa etti

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın bugün saat 12'de yapılan parti toplantısının ardından istifasını açıkladı.

Lieberman lideri olduğu İsrail Evimiz Partisi'ni bugün öğle saatlerinde özel bir toplantıya çağırdı.

Lieberman'ın istifasının nedeninin, Gazze'ye yönelik tutum konusunda, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaşadığı anlaşmazlık olduğu ifade ediliyor. Lieberman, Gazzeli gruplara karşı kapsamlı bir hava harekatından yanayken Netanyahu bu doğrultuda bir karar vermemişti.

Birçok kabine üyesinin karşı olmasına rağmen İsrail güvenlik kabinesi Salı günü öğleden sonra Hamas ile ateşkese varılmasına karar vermişti. Channel 10 kanalının aktardığına göre, en az 4 kabine üyesinin itirazına rağmen Netanyahu ateşkes kararını herhangi bir oylama yapmadan aldı.

Kaynak: Star, Mepa News