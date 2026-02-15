  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan dikkat çeken benzetme! Güvenlik Konferansı için “Münih Sirki” yorumu İstanbul'da polise alçak saldırı! Yaralılar var Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü 'Özgür Özel cumhurbaşkanlığına hevesleniyor' Bilal Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler: İnşallah onun da devamını getiririz Barajlarda doluluk yükseldi: Yağışlar sevindirdi, tasarruf uyarısı geldi ‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı İletişim Başkanı Duran'dan net mesaj: Türkiye küresel krizlerde çözümün kilit aktörüdür Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı
Dünya Terör devleti ve hamisinden kirli ittifak: Zorbaların hedefi Pekin-Tahran petrol hattı
Dünya

Terör devleti ve hamisinden kirli ittifak: Zorbaların hedefi Pekin-Tahran petrol hattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Terör devleti ve hamisinden kirli ittifak: Zorbaların hedefi Pekin-Tahran petrol hattı

Ortadoğu'da barut fıçısının fitilini ateşleyecek kirli ittifak deşifre oldu. ABD ve İsrail yönetimlerinin Beyaz Saray’daki gizli ajandası, İran’ın can damarı olan petrol ticareti üzerinden bölgeyi topyekûn bir ekonomik savaşa sürüklemeyi hedefliyor.

Küresel zorba Donald Trump ve eli kanlı katil Netanyahu, Beyaz Saray’da yaptıkları gizli görüşmede İran’ın petrol gelirlerini hedef alan bir ambargo planı üzerinde mutabık kaldı. İran’ın petrol ihracatının yüzde 80’ini gerçekleştirdiği Çin hattını kesmek isteyen ikili, bölgeyi istikrarsızlaştıracak "maksimum baskı" stratejisini devreye alıyor.

Washington-Tel Aviv hattında kurulan karanlık ittifakın detayları sızmaya devam ediyor. Axios haber sitesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı şok rapora göre; eşkıya başı Trump ve terör devleti İsrail’in başındaki Netanyahu, İran’ı dize getirmek için Pekin yönetimini de içine alan yeni bir ekonomik kuşatma başlattı.

Trump ve terör devleti İsrail Başbakanı eli kanlı katil Netanyahu’nun bu hafta Beyaz Saray’da yaptıkları görüşmede, Çin’e yapılan petrol satışları üzerinden İran’a yönelik ekonomik baskıyı artırma konusunda anlaştığı iddia edildi.

ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken, Axios haber sitesinden dikkat çeken bir iddia geldi. Axios’un adını gizli tutan 2 ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre; ABD’nin eşkıya Başkanı Donald Trump ve İsrail’in katil başbakanı Netanyahu’nun bu hafta Beyaz Saray’da yaptıkları görüşmede, Çin’e yapılan petrol satışları üzerinden İran’a yönelik ekonomik baskıyı artırma konusunda anlaştığı bildirildi. İran’ın petrol ihracatının yüzde 80’inden fazlasının Çin’e yapıldığı hatırlatılan haberde, bir yetkilinin "İran’a karşı, örneğin Çin’e petrol satışları gibi konularda, maksimum baskı uygulama kararı aldık" sözlerine yer verildi.

TRUMP ANLAŞMA İÇİN İRAN’A ŞANS VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Trump ve Netanyahu’nun İran’ın nükleer silah edinme yeteneğine sahip olmaması gerektiği konusunda mutabık kaldığı aktarılırken, ikilinin bu hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda ise anlaşamadığı belirtildi. Habere göre Netanyahu Trump’a İran’la iyi bir anlaşma yapmanın imkansız olduğunu ve bir anlaşma imzalansa bile İran’ın buna uymayacağını söyledi. Trump ise bunun imkansız olmadığını belirterek, "Mümkün olup olmadığını göreceğiz. Bir deneyelim" yanıtını verdi.

VE KUSHNER ANLAŞMA KONUSUNDA İRAN’A GÜVENMİYOR

Haberde ayrıca Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın tarihin İran’la iyi bir anlaşmaya varmanın zor, hatta imkansız olduğunu gösterdiğini söyledikleri belirtildi. İkilinin Trump’a İran’la müzakerelere devam edeceklerini ve sert bir tavır sergileyeceklerini ifade ettiği aktarıldı. Witkoff ve Kushner’ın İran’ın tatmin edici bir anlaşmayı kabul etmesi halinde, Trump’a bunu kabul edip etmeme seçeneğini sunacağı iddia edildi.

Trump'tan dünyayı sarsan İran resti! Bölgeye ordu gönderildi o açıklama sonrası geri sayım başladı
Trump'tan dünyayı sarsan İran resti! Bölgeye ordu gönderildi o açıklama sonrası geri sayım başladı

Gündem

Trump'tan dünyayı sarsan İran resti! Bölgeye ordu gönderildi o açıklama sonrası geri sayım başladı

Trump’ın savaş planı deşifre oldu! İran’ın tüm güvenlik mimarisi doğrudan hedefte
Trump’ın savaş planı deşifre oldu! İran’ın tüm güvenlik mimarisi doğrudan hedefte

Dünya

Trump’ın savaş planı deşifre oldu! İran’ın tüm güvenlik mimarisi doğrudan hedefte

Meydanın ortasında Trump'ın idamını sahnelediler! Diplomatik gerilim tırmanıyor
Meydanın ortasında Trump'ın idamını sahnelediler! Diplomatik gerilim tırmanıyor

Gündem

Meydanın ortasında Trump'ın idamını sahnelediler! Diplomatik gerilim tırmanıyor

Trump, affedilmesi için çağrı yapmıştı! Katil Netanyahu için kritik süreç
Trump, affedilmesi için çağrı yapmıştı! Katil Netanyahu için kritik süreç

Dünya

Trump, affedilmesi için çağrı yapmıştı! Katil Netanyahu için kritik süreç

İsrail-ABD hattında İran'a karşı 'petrol' kıskacı! Trump ve Netanyahu’dan Çin üzerinden yeni hamle
İsrail-ABD hattında İran'a karşı 'petrol' kıskacı! Trump ve Netanyahu’dan Çin üzerinden yeni hamle

Gündem

İsrail-ABD hattında İran'a karşı 'petrol' kıskacı! Trump ve Netanyahu’dan Çin üzerinden yeni hamle

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23