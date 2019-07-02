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Terör Devleti Siyonist İsrail'den, ABD kuklası BAE'ye gizli ziyaret!

Siyonist İsrail Rejimi Bakanlarından Yisrael Katz'ın, ABD'nin kuklası Birleşik Arap Emirlikleri’ni gizlice ziyaret ettiği öğrenildi.

02 Temmuz 2019 Salı 17:21
Terör Devleti Siyonist İsrail'den, ABD kuklası BAE'ye gizli ziyaret!

 

Siyonist İsrail Rejimi Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri’ni gizlice ziyaret ederek, Gazze Şeridi’nde esir tutulan işgal askerleri konusunu görüştüğü bildirildi.

İşgal rejimi gazetelerinden Yediot Ahranot, Katz’ın başkent Abu Dhabi’de Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinden önemli bir bakanla görüştüğünü yazdı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığına göre haberde, İsrailli bakanın ayrıca Birleşmiş Milletler’in düzenlediği çevre konferansına katıldığı, BM eski Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüşmesinde esir işgal askerleri konusunu gündeme getirdiği belirtildi.

İsrail subayı itiraf etmişti

İşgal ordusunda görev yapmış yüksek rütbeli eski bir subay Kasım ayında yaptığı açıklamada, işgal askerleri Hadar Goldin ve Oron Shaul’u El-Kassam Tugayları’ndan geri almayı başaramadıklarını itiraf etmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Katz’ın Abu Dhabi’de BAE’li önemli bir şahsiyetle de görüştüğü ve tarafların ikili ilişkilerin yanında İran’ın bölgede oluşturduğu tehdidi de ele aldıkları kaydedildi.

İsrailli bakanın BAE’li yetkililerle görüşmelerinde ayrıca iki ülke arasında çeşitli alanlarda ekonomik işbirliği imkanlarının konuşulduğu ve Katz’ın işgal rejimi, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak tren hattı projesini gündeme getirdiği belirtildi.

İşgal rejimiyle BAE arasında diplomatik ilişki olmamasına rağmen iki ülkenin gizlice yürüttükleri ilişkilerin ayrıntıları zaman zaman su yüzüne çıkıyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:21
  1. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz
  2. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  3. Siyonist İsrail
  4. Terör Devleti İsrail
  5. Gizli ziyaret

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