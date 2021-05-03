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Dünya Terör devleti İsrail'e nota!
Dünya

Terör devleti İsrail'e nota!

Ürdün, Mescid-i Aksa'ya yönelik hukuksuz eylemleri ve ihlallerine karşı terör devleti İsrail'e diplomatik nota vererek tepkisini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 20:56:00 -
Terör devleti İsrail'e nota!

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayf el-Fayiz, yaptığı açıklamada, işgalci terör devleti İsrail'in, polis korumasında fanatik Yahudilerin Ramazan'ın son 10 gününde Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermesini kınadı.

Terör devleti İsrail'in, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın hukuki ve tarihi statüsünü açık bir şekilde ihlal ettiğini belirten Fayiz, bu fiillerinden ötürü İsrail'e nota verdiklerini bildirdi.

Fayiz, Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük arazisiyle sadece Müslümanlara ait bir ibadethane olduğunu vurguladı.

Kudüs Vakıflar İdaresi'nin, Mescid-i Aksa'nın idaresi ve oraya giriş çıkışlardan sorumlu tek makam olduğunu vurgulayan Fayiz, uluslararası topluma, işgalci İsrail'e söz konusu ihlallerini durdurması için baskı yapma çağrısında bulundu.

Fanatik Yahudilerin baskınları devam ediyor

Ramazan'ın ilk gününden bu yana fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e girişleri devam ediyor.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Mescid-i Aksa, işgalci İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten beri İdarenin izni olmadan işgalci İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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