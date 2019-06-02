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Terör devleti İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Terör devleti İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejimine ait bazı askeri hedeflere hava saldırısı düzenledi.

02 Haziran 2019 Pazar 10:36
Terör devleti İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Terör devleti İsrail ordusu, Suriye’den atılan iki rokete karşılık Esed rejimine ait bazı askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. 

Yazılı açıklama yapıldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki "Golan Tepeleri'nin kuzeyinden gece saatlerinde atılan ve biri İsrail topraklarına düşen iki rokete karşılık Esed rejimine ait bazı askeri hedeflerin savaş uçakları ve saldırı helikopterleriyle vurulduğu" belirtildi. 

Açıklamada vurulan hedefler, "iki topçu bataryası, bazı gözetleme ve istihbarat üsleri ile bir SA-1 hava savunma bataryası" olarak sıralandı. 

Saldırı esnasında Suriye tarafından uçaksavarların ateşlendiği ancak İsrail hava savunma sistemlerinin devreye girmesi nedeniyle bunlardan hiçbirinin İsrail tarafına isabet etmediği kaydedildi. 

İsrail ordusu ayrıca saldırı anının görüntülerini ve hedef alınan yerleri gösteren bir harita paylaştı.

Saldırıda 3 asker öldü

Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail saldırısında 3 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığını duyurdu. 

SANA’nın haberinde ayrıca İsrail’in saldırılarına karşı Suriye hava savunma sistemlerinin doğrudan harekete geçtiğini ve Şam’ın güney batısında bazı noktaları hedef alan füzelerin imha edildiği bildirildi.

İsrail ordusundan daha önce yapılan bir açıklamada, Suriye tarafından İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine doğru "iki havan topu atıldığı ancak saldırının can kaybı veya maddi hasara yol açmadığı" ifade edilmişti.

Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutan İsrail 1981 yılında burayı ilhak ettiğini duyurmuştu. O dönemde uluslararası toplumun ittifakla reddettiği bu hukuksuz kararı Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimi geçtiğimiz aylarda tanımıştı. 

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:36
  1. İsrail ordusu
  2. Suriye
  3. Esed rejimi
  4. İsrail Esed gerilimi

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