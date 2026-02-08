Terör devleti İsrail'den küstah tehdit: İran'ı tek başımıza vurabiliriz.
Dünyanın gözü önünde soykırım yapan katil İsrail, bölgedeki saldırganlığını yeni bir boyuta taşıyor. Avuç içi kadar toprağı kana bulayan terör şebekesi, şimdi de ABD’nin arkasına sığınarak İran’a yönelik alçakça bir "tek başına saldırı" tehdidinde bulundu.
Siyonist işgalciden "Kırmızı Çizgi" yaygarası
The Jerusalem Post gazetesinin Siyonist güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre; eli kanlı İsrail yönetimi, ABD’ye küstah bir mesaj iletti. Tahran yönetiminin balistik füze programını "varoluşsal bir tehdit" olarak nitelendiren işgalci rejim, kendilerince belirledikleri sözde "kırmızı çizginin" aşılması durumunda İran’a tek taraflı operasyon düzenleyeceklerini iddia etti.
Bebek katillerinden saldırı planı
İran'ın nükleer faaliyetlerinden ziyade füze gücünden korkan terör devleti, bu gücü kırmak için "tarihi bir fırsat" kolladığını gizlemiyor. Habere göre Siyonist askeri yetkililer, İran’ın üretim tesislerini hedef alan alçak saldırı planlarını Washington’daki ağababalarıyla çoktan paylaştı.
Netanyahu ve ekibi Washington yolunda
Müslüman coğrafyasında kan dökmekten beslenen Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ABD ziyaretinde, hava kuvvetleri komutanlarının da yer alacak olması saldırı hazırlığının bir parçası olarak yorumlandı. Ancak bölgedeki uzmanlar, birkaç noktayı vurup "zafer ilan etme" hayali kuran Siyonistlerin, sonrasında karşılaşacakları ağır sonuçlardan büyük endişe duyduğunu da dile getiriyor.