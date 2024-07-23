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Dünya Terör devleti İsrail'den BM kararı
Dünya

Terör devleti İsrail'den BM kararı

Yeniakit Publisher
2024-07-23 02:23:00 -
Terör devleti İsrail'den BM kararı

İsrail meclisi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) terör örgütü olarak tanımlanmasını kabul etti.

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nı (UNRWA) terör örgütü olarak tanımaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İsrail meclisi, UNRWA’nın terör örgütü olarak tanımlanmasını öngören yasa tasarısını ilk okumada kabul etti.

MECLİS İLK OYLAMADA KARARI KABUL ETTİ

Yasa tasarısının UNRWA'nın İsrail topraklarında herhangi bir misyon yürütmesini, herhangi bir hizmet sağlamasını ya da herhangi bir faaliyette bulunmasını yasaklayan ilk bölümü 58'e karşı 9 oyla kabul edildi.

UNRWA RESMEN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLDİ

Yasa tasarısının UNRWA personelinin İsrail'eki BM personeline tanınan yasal dokunulmazlık ve ayrıcalıklardan yararlanmasını engelleyen ikinci bölümü 63'e karşı 9 oyla kabul edildi. Yasa tasarısının UNRWA’nın “terör örgütü" olarak tanımlanmasını ve İsrail'in UNRWA ile ilişkilerini kesmesini öngören üçüncü bölümü ise 50'ye karşı 10 oyla kabul edildi.
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Yasa tasarısı görüşülmek üzere meclisin Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'ne gönderilecek. Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için iki kez daha okunmadan geçmesi gerekiyor. Yasa tasarısı resmi olarak "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) Dokunulmazlık ve Ayrıcalıklarının Kaldırılması Tasarısı" olarak adlandırılıyor.

İSRAİL'E İLK TEPKİ ÜRDÜN'DEN!

Ürdün, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) "terör örgütü" ilan etme kararını kınadı ve bunun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Açıklamada, "Bu karar, Ajansın katledilmesi, siyasi olarak tasfiye edilmesi, Filistinli mültecilerin vatanlarına geri dönüş ve tazminat haklarını teyit eden sembolik anlamının hedef alınması çalışmasıdır." denildi.

Kaynak: İHA

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