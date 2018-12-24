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Terör devleti İsrail'den alçaklık! Filistinli bakanı rehin aldılar

Terörist İsrail askerleri, Filistin Tarım Bakanı Süfyan Sultan'ı işgal altındaki Batı Şeria'da alıkoyarak, hakarette bulundu.

24 Aralık 2018 Pazartesi 00:36
Terör devleti İsrail'den alçaklık! Filistinli bakanı rehin aldılar

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinden  El-Halil şehrine doğru giden Filistin Tarım Bakanı Süfyan Sultan, terörist İsrail askerlerince Ramallah'ın doğusunda durdurulan aracında alıkonuldu. 

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Ramallah'tan El-Halil  kentine gitmek üzere yola çıkan Tarım Bakanı Sultan'ın aracının, İsrail  askerlerince Ramallah'ın doğusunda durdurulduğu belirtildi.

Haberde, Süfyan Sultan'ın aracının İsrail askerlerinin tehdit ve silah  zoruyla Ramallah yakınlarındaki Giv'at Asaf Yahudi yerleşim birimine çekildiği  aktarıldı.
 
İsrail askerlerinin Filistinli Bakana kasten hakaret ettiği belirtilen  haberde, aracının ayrıntılı aramadan da geçirildiği belirtildi.
 
Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin araçtaki özel uyarı cihazına el koyduktan sonra Sultan'ı serbest bıraktığı kaydedildi.
 
Filistin Tarım Bakanlığı da İsrail askerlerinin Süfyan Sultan'a  yönelik söz konusu uygulamasını kınayarak, bunun uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu vurguladı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 00:36
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