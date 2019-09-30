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Terör devleti İsrail Rumlara 8 İHA sattı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmaları devam ederken terör devleti İsrail Rumlara 8 adet İHA sattı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 12:17
Terör devleti İsrail Rumlara 8 İHA sattı

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için bölgede birçok ülkeyle karşı karşıya. ABD ve Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen bölgede sondaj çalışmalarını sürdüren Türkiye, askeri gücüyle Rumlara korku veriyor.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine son vermesini isteyen ülkelerden biri de İsrail.

İsrail'den Rumlara 8 İHA

Açık bir şekilde Rumlara destek veren İsrail, Rum Milli Muhafız Ordusu'na 8 adet İHA sattı. Rumların bölgede elini güçlendirmesini isteyen İsrail, daha önce Türkiye'ye İHA satmamış, Türkiye de kendi İHA'larını yapmaya başlamıştı.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 12:17
  1. Ordu
  2. İsrail
  3. Türkiye
  4. Doğu Akdeniz
  5. Avrupa Birliği

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