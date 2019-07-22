Terör devleti İsrail, Müslümanların evlerini yıkıyor

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

İsrail işgal devleti, Kudüs’ün güneyinde bulunan Filistinlilere ait binaları yıkmaya devam ediyor. Siyonist terör devletinin polisi binlerce polisle çevrelediği 10 bina, buldozerlerle yerle bir edildi. Hukuksuzca yapılan yıkımlarda 72 konutta 350 kişi evsiz kaldı. İsrail işgali ve zulmüne karşı çağrıda bulunmaktan başka bir şey yapmayan BM, yıkımları durdurma konusunda İsrail’e bir kez daha çağrıda bulundu.

Siyonist işgal devleti Müslümanların evini başına yıkıyor

Kudüs’ü aşama aşama Müslüman Filistinlilerin ellerinden almak için her yolu deneyen İsrail işgal devleti, bu kez güney bölgelerde bulunan konutları zorla yıkmaya başladı. Filistin yönetiminin verdiği ruhsatla yapılan binalar, Siyonist polis güçleri eşliğinde buldozerlerle yerle bir edildi. Yıkılan 72 konuttan oluşan 10 binada toplam 350 kişi evsiz kaldı. Yıkımların yapıldığı A ve B bölgesi 2. Oslo anlaşmasına göre Filistin yönetiminin münhasır bölgesi olarak tanımlanmıştı. Siyonist işgal devleti buna rağmen anlaşmaya aykırı şekilde A ve B bölgesinde de yıkımlarını sürdürüyor.

“Öleydim de bunu görmeyeydim”

Evleri yıkılan Müslüman Filistinliler yıkım esnasında sinir krizleri geçirirken, bir kişi “Öleydim de bu günleri gömeyeydim” diye feryat etti. Evleri yıkılan Filistinli Müslümanlar, binlerce kişilik İsrail işgal kuvvetlerince yıkılan binalardan uzak tutuldu. Siyonist işgal devleti İsrail, 100 binanın daha yakın zamanda yıkılacağını duyururken, BM’den yıkımları durdurma çağrısı geldi. Siyonist terör devleti İsrail, 1967 yılında yaşanan Altı Gün Savaşı'nı takiben uluslararası toplumun karşı çıkmasına rağmen Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü hukuksuz biçimde işgal etmişti.