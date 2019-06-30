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Terör Devleti İsrail, Kudüs'te 15 Filistinliyi yaraladı

Terör Devleti İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'nde dün akşam düzenlenen gösterilere müdahalesinde 15 Filistinli yaralandı.

30 Haziran 2019 Pazar 14:19
Terör Devleti İsrail, Kudüs'te 15 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ünİseviyye Mahallesi'nde dün akşam düzenlenen gösterilere müdahalesinde 15 Filistinli yaralandı.

İseviyye Mahallesi'nde Muhammed Semir Ubeyd (20) isimli Filistinli gencin perşembe gecesi İsrail güçlerince şehit edilmesi ve mahalleye yapılan baskınlardaki artışlara tepki göstermek amacıyla düzenlenen gösteriler dün gece de devam etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri göstericilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale ederken, Filistinliler ise havai fişek ve taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin müdahalesinde 15 Filistinlinin hafif şekilde yaralandığını, yaralananların tamamının tedavisinin bölgede ayakta yapıldığını belirtti.

Ubeyd'in öldürülmesinin ardından İseviyye gerginlik tırmanmış, İsrail polisi cuma gecesi de yine mahalleye baskın düzenlemişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin cuma gecesi baskınında 37 kişinin plastik mermiyle yaralandığını, 7 kişinin atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiğini, 6 kişinin de darp edildiğini bildirmişti.

Yapılan açıklamada ayrıca, İsrail polisine ilk yardım çalışmalarını önleme ve ambulansların bölgeye girişini engelleme suçlaması yöneltilmişti.

İsrail güçleri, şehit ettiği Filistinli gencin cenazesini alıkoymaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 14:19
  1. Terör Devleti İsrail
  2. İsrail
  3. Doğu Kudüs
  4. çatışma
  5. yaralılar var

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