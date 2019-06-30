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Terör devleti İsrail, Filistinli bakanın evini bastı!

Terör devleti İsrail'in terörist polisi, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi, evini basarak gözaltına aldı.

30 Haziran 2019 Pazar 09:36
Terör devleti İsrail, Filistinli bakanın evini bastı!

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail polisi bu sabah Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'nin evine düzenlediği baskınla, bakanı gözaltına altı.

İsrail polisinin ayrıca evde arama yaptığı ve cep telefonlarına el koyduğu da kaydedildi.

Olaya ilişkin İsrail polisinden henüz bir açıklama gelmedi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 09:36
  1. İsrail
  2. Filistin
  3. Kudüs
  4. WAFA
  5. Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi

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