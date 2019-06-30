Terör devleti İsrail, Filistinli bakanın evini bastı!
Terör devleti İsrail'in terörist polisi, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi, evini basarak gözaltına aldı.30 Haziran 2019 Pazar 09:36
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail polisi bu sabah Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'nin evine düzenlediği baskınla, bakanı gözaltına altı.
İsrail polisinin ayrıca evde arama yaptığı ve cep telefonlarına el koyduğu da kaydedildi.
Olaya ilişkin İsrail polisinden henüz bir açıklama gelmedi.
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