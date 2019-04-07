Terör Devleti İsrail çocukları hedef aldı Terör Devleti İsrail askerleri Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait bir okulun bahçesine göz yaşartıcı gaz bombası attı, onlarca çocuk etkilendi.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bulunan bir ilkokulun bahçesine göz yaşartıcı gaz bombası attı. Onlarca çocuk ve öğretmenin, gaz nedeniyle nefes alıp vermekte güçlük yaşadığı, çocukların boğulma tehlikesine karşı hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi. İsrail ve Filistinli yetkililer, askerlerin ilkokula neden gaz bombası attığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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