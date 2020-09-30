Terör devleti Ermenistan Ortadoğu'dan terörist topluyor
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgeye yabancı asker ve terörist getiren Ermenistan yönetiminin terörü politika haline getirdiğini açıkladı.
Terörün Ermenistan tarafından yaygın olarak kullanıldığını belirten Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermeni yönetiminin işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine Ortadoğu'dan paralı askerler ve terörist getirdiğini açıkladı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın son zamanlarda yasa dışı yerleşim politikası benimsediğini ve işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerleri getirmesi ve bunları 'gönüllü gruplar' adı altında Azerbaycan'a yönelik saldırılarda kullanmasının Ermenistan'ın terörü devlet politikası haline getirdiğinin açık bir göstergesi olarak yorumlandı.
Geçtiğimiz günlerde birçok medya organında Ermenistan'ın Suriye'den YPG/PKK'lı teröristleri bölgeye getirdiği iddia edilmişti.