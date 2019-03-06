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Terör devleti 11 Filistinliyi daha gözaltına aldı

Terörist İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:27
Terör devleti 11 Filistinliyi daha gözaltına aldı

Terör devleti İsrail’in terörist ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 11 Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltı merkezine gönderildiler

Söz konusu Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla da Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:27
  1. Filistin
  2. israil
  3. gözaltı

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    İsrail kameralara yakalanan teröristleri içeri alıyor. Ne sorun var anlamadım? Ya adam gibi kanunlara uyacaksın ya da yakalanınca ağlamaycaksın. İsrail yola getirmesini bilir adamı.

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