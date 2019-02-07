Terör destekçisi HDP'li vekile 15 yıl hapis istemi!
HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca için 'terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla yargılandığı davada 7 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.07 Şubat 2019 Perşembe 15:59
HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın 'terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla yargılandığı davada 15 yıla kadar hapsi istendi.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Uca katılmazken, avukatı hazır bulundu.
Savcı esas hakkındaki mütalaasında, Uca'nın katıldığı, 'terör örgütü propagandasına dönüşen eylem ve etkinlikleri' hatırlatarak, sanığın 'siyasi faaliyet' görünümü altında gerçekleştirdiği anlatılan eylemlerinin, sadece ‘siyasi faaliyet' kapsamında görülemeyeceğini belirtti.
7 yıldan-15 yıla kadar hapis istemi
Savcı, Uca'nın 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Uca'nın avukatı, esas hakkında savunma hazırlamak üzere mahkemeden süre talebinde bulundu. Mahkeme, talebi kabul ederek, duruşmayı erteledi.
YORUM YAZ