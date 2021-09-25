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Dünya Terör destekçisi ABD Temsilciler Meclisi'nden 'Ülkü Ocakları' hakkında skandal karar!
Dünya

Terör destekçisi ABD Temsilciler Meclisi'nden 'Ülkü Ocakları' hakkında skandal karar!

YPK/PKK'yı ve FETÖ'yü terör örgütü olarak görmeyen ve üstelik destekleyen ABD'nin Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocakları'nı hedef aldı. Temsilciler Meclisi'nin "yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını" öngören bir maddeyi de içeren 2022 Savunma Bütçe tasarısını kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 01:20:00 - 2021-09-25 01:31:20
Terör destekçisi ABD Temsilciler Meclisi'nden 'Ülkü Ocakları' hakkında skandal karar!

Demokrat Nevada Vekili Dina Titus tarafından 2022 Savunma Bütçe tasarısına (NDAA) eklenen bir madde, Dışişleri Bakanlığının "Ülkü Ocaklarının yabancı bir terör örgütü olma kriterlerini karşılayıp karşılamadığının" araştırılmasının öngörüyor.

Önceki gün Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesince kabul edilerek NDAA metnine eklenen madde, tasarının yasalaşmasının ardından 180 gün içinde Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin bir rapor hazırlayarak Kongre'ye sunmasını talep ediyor. Bakanlığın raporunda, Ülkü Ocaklarının yabancı terör örgütü kriterlerini neden karşıladığı ya da karşılamadığını değerlendirmesi de bekleniyor.

Söz konusu maddenin bağlayıcı olabilmesi için savunma bütçe yasa tasarısının Senato'da da aynı şekilde kabul edilmesi ve Başkan Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaşması gerekiyor.

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