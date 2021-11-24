Terör baronu Demirtaş, muhalefetin alayına yol çizdi! Kandil’in yol haritasına bakalım ne diyecekler!

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Meclis’te bulunan muhalefet partilirenin yol haritasını çizdi ve harekete geçmelerini istedi.

Ortak basın toplantısı ve ortak miting yapılmasını istedi

TBMM’de bulunan partilerin genel başkanlarını ortak basın toplatısı yaparak hükümeti istifaya çağırmasını isteyen Selahattin Demirtaş, “Yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var?” diye soran Demirtaş, “Bugün değilse ne zaman?” dedi.

“Bugün değilse ne zaman?”

Selahattin Demirtaş, Twitter üzerinden şunları söyledi:

“Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?”





