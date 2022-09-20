Terör artık gündemden çıktı!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, terörün artık gündemden çıktığını belirterek, "Bugün Mardin’de ve diğer şehirlerimizde yatırımı,sanayiyi ve daha fazla istihdamı konuşuyoruz elhamdülillah" dedi.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, terörün artık gündemden çıktığını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Mardin Organize Sanayi Bölgemizde, Mardin’imizin kalkınması için önemli yatırımlar yapan sanayicilerimizle bir aradayız. Terör artık gündemimizden çıkmıştır. Bugün Mardin’de ve diğer şehirlerimizde yatırımı,sanayiyi ve daha fazla istihdamı konuşuyoruz elhamdülillah" ifadelerini kullandı.