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Siyaset Terör artık gündemden çıktı!
Siyaset

Terör artık gündemden çıktı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, terörün artık gündemden çıktığını belirterek, "Bugün Mardin’de ve diğer şehirlerimizde yatırımı,sanayiyi ve daha fazla istihdamı konuşuyoruz elhamdülillah" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 20:23:00 -
Terör artık gündemden çıktı!

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, terörün artık gündemden çıktığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Mardin Organize Sanayi Bölgemizde, Mardin’imizin kalkınması için önemli yatırımlar yapan sanayicilerimizle bir aradayız. Terör artık gündemimizden çıkmıştır. Bugün Mardin’de ve diğer şehirlerimizde yatırımı,sanayiyi ve daha fazla istihdamı konuşuyoruz elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

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