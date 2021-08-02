Termik santral yanıyor mu? Yangın termik santrale ulaştı mı? Termik santral yanarsa ne olur?
Termik santrale yangın gelirse ne olur? Termik santral yangın haberleri arama motoru Google en çok aranan konuların başında gelmekte. Muğla Milas ilçesi Çökertme Mahallesi’nde 4 gündür yangınlar sürüyor. Yangının söndürülmesi için gece gündüz ekipler canla başla mücadele ederken, rüzgarın etkisiyle yangın Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne sıçrayıp sıçramadığı merak ediliyor. Peki Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne yangın sıçradı mı? Yeniköy Kemerköy Termik Santrali yangın tehlikesinde mi?
Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye genelinde çıkan yangınlarda 111 noktadaki orman yangınları kontrol altına alınırken bir yangın haberi de Milas’tan geldi. Çökertme’de devam eden orman yangını ilerlemeye devam ederken bölgenin çok yakınında bulunan Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne sıçrama tehlikesi olduğu ortaya çıktı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Çökertme’deki yangının yerinden son durumu paylaştı. Tokat, yangının devam ettiğini fakat rüzgarın yön değiştirdiğini ve şu an için termik santralin tehlikede olmadığını duyurdu. Öte yandan İş makinalarıyla santral etrafına hatlar kazılırken olası bir yangın sıçrama durumunda daha büyük bir felaket yaşanmaması için hidrojen tankları boşaltıldı.
Termik santral yanarsa ne olur?
Uzmanlar termik santralde olası bir yangının patlamaya neden olmayacağını sadece santralin iptal olarak elektrik kesintileri yaşanacağını belirtiyor. Kömürle çalışıyor olmasının patlama sıkıntısı yaratmayacağı ifade ediliyor.