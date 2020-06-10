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Ekonomi

Termal Aqua Park yaz sezonuna hazır

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal Kaplıcaları’ndaki ’Termal Aqua Park’ı yaz sezonuna hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:48:32 -
Termal Aqua Park yaz sezonuna hazır

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal Kaplıcaları’ndaki ’Termal Aqua Park’ı yaz sezonuna hazırlanıyor. Normalleşme süreci kapsamında, Eynal Kaplıcaları’ndaki Termal Aqua Park’ın hijyenik bakımlarına başlanıldığı bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, çocukların, gençlerin ve her yaştaki vatandaşların en iyi koşullarda eğlenebilmeleri için, Eynal Kaplıcaları’nda yaz sezonuna hazırlandıklarını ifade etti.


Başkan Biçer, “Koronavirüs (Covit -19) salgını sürecinde uzunca bir süre kapalı olan Eynal Kaplıcaları’nın yeniden hizmet verebilmesi için hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Termal Aqua Park’ın dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını yapıyoruz. Çevre il ve ilçelerden de yoğun ilgi gören, açılışı özlemle beklenen Agua Park’taki hazırlık çalışmalarını yerinde inceledik. Kaplıcaya gelen vatandaşlarımızın, sosyal mesafeye uygun hareket etmelerini istiyoruz” dedi.

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