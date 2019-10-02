Terkib-i çeşidiye yemeği nasıl yapılır? Osmanlı yemeği terkib-i çeşidiye tarifi

Terkibi-i Çeşidiyye yemeği Osmanlı mutfaklarının baş taçı yemeklerindendir. Adında da belirtildiği gibi çok çeşitli malzemelerin yer aldığı Çeşidiyye yemeği, içerisinde birçok malzeme bulunur. Terkib-i Çeşidiyye yemeğinin tarifi merak edilerek gündemde sıkça araştırılıyor. Peki, Terkib-i çeşidiye yemeği nasıl yapılır? İşte Osmanlı yemeği terkib-i çeşidiye tarifi...

Terkib-i çeşidiye yemeği nasıl yapılır?

Malzemeler

500 gr kuzu but

150 gr kuzu kıyması

150 gr kuru kayısı

150 gr kuru erik

150 gr badem

300 gr elma

50 ml nar ekşisi

20 ml bal

10 gr nişasta

30 ml gül suyu

Tuz

Yapılışı

Bir bardak ılık su, bal ve nar ekşisini eriyinceye kadar iyice karıştırın. Kuşbaşı doğranmış kuzu etini kısık ateşte pişirin. Kavurduğunuz etlere ballı karışımı ve tuz ilave edin. Çok kısık ateşte kapağı kapalı olarak 45 dakika pişirin. Su azalınca biraz daha su ilave edebilirsiniz. Ayrı bir yerde kıymayı tuz ile yoğurup küçük köfteler hazırlayın. Pişen et yumuşayınca köfteyi, kabukları soyulmuş bademi, kayısı ve eriği ilave edin. Tuzunu kontrol edip kısık ateşte 20 dakika daha pişirin. Kayısılar yumuşayınca elmaları soyup yarım ay şeklinde doğrayın. Yemeğin üzerine yayın. Tüm malzemeler piştikten sonra yemeğin suyunu nişasta ve gül suyu karışımı ile koyulaştırın. Servis yapın.