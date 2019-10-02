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Terkib-i çeşidiye yemeği nasıl yapılır? Osmanlı yemeği terkib-i çeşidiye tarifi

Terkibi-i Çeşidiyye yemeği Osmanlı mutfaklarının baş taçı yemeklerindendir. Adında da belirtildiği gibi çok çeşitli malzemelerin yer aldığı Çeşidiyye yemeği, içerisinde birçok malzeme bulunur. Terkib-i Çeşidiyye yemeğinin tarifi merak edilerek gündemde sıkça araştırılıyor. Peki, Terkib-i çeşidiye yemeği nasıl yapılır?İşte Osmanlı yemeği terkib-i çeşidiye tarifi...

02 Ekim 2019 Çarşamba 00:05
Terkib-i çeşidiye yemeği nasıl yapılır? Osmanlı yemeği terkib-i çeşidiye tarifi

 

Terkibi-i Çeşidiyye yemeği Osmanlı mutfaklarının baş taçı yemeklerindendir. Adında da belirtildiği gibi çok çeşitli malzemelerin yer aldığı Çeşidiyye yemeği, içerisinde birçok malzeme bulunur. Terkib-i Çeşidiyye yemeğinin tarifi merak edilerek gündemde sıkça araştırılıyor. Peki, Terkib-i çeşidiye yemeği nasıl yapılır? İşte Osmanlı yemeği terkib-i çeşidiye tarifi...

Terkib-i çeşidiye yemeği nasıl yapılır?

Malzemeler

500 gr kuzu but
150 gr kuzu kıyması
150 gr kuru kayısı
150 gr kuru erik
150 gr badem
300 gr elma
50 ml nar ekşisi
20 ml bal
10 gr nişasta
30 ml gül suyu
Tuz

Yapılışı

Bir bardak ılık su, bal ve nar ekşisini eriyinceye kadar iyice karıştırın. Kuşbaşı doğranmış kuzu etini kısık ateşte pişirin. Kavurduğunuz etlere ballı karışımı ve tuz ilave edin. Çok kısık ateşte kapağı kapalı olarak 45 dakika pişirin. Su azalınca biraz daha su ilave edebilirsiniz. Ayrı bir yerde kıymayı tuz ile yoğurup küçük köfteler hazırlayın. Pişen et yumuşayınca köfteyi, kabukları soyulmuş bademi, kayısı ve eriği ilave edin. Tuzunu kontrol edip kısık ateşte 20 dakika daha pişirin. Kayısılar yumuşayınca elmaları soyup yarım ay şeklinde doğrayın. Yemeğin üzerine yayın. Tüm malzemeler piştikten sonra yemeğin suyunu nişasta ve gül suyu karışımı ile koyulaştırın. Servis yapın.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 00:05
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