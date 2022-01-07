Terk edilmiş kamyonun kasasında dehşete düşüren görüntü! Meksika vahşeti
Her geçen gün yeni vahşet haberlerinin geldiği Meksika'nın kuzeyinde, terk edilmiş kamyonun kasasında 10 ceset bulunduğu bildirildi.
Meksika'nın kuzeyinde, terk edilmiş kamyonun kasasında 10 ceset bulunduğu bildirildi.
Meksika basınında çıkan habere göre, güvenlik güçleri ihbar üzerine Zacatecas eyaleti Hükümet Sarayı'nın önünde terk edilmiş kamyonda arama yaptı.
İncelemeler sonucunda kamyonun kasasında 10 ceset olduğu belirlendi.
Bölgeye çok sayıda takviye güvenlik gücü sevk edildi.
Olayın, çeteler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.