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Spor Terim'in takımı dolu dizgin ilerliyor
Spor

Terim'in takımı dolu dizgin ilerliyor

Yeniakit Publisher
2024-04-08 02:29:00 -
Terim'in takımı dolu dizgin ilerliyor

Yunanistan Şampiyonluk Turu karşılaşmasında Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Aris'i 2-0'lık skorla yendi.

Yunanistan Şampiyonluk Turu karşılaşmasında Aris ile Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Panathinaikos deplasmanda 2-0 kazandı.

Panathinaikos'a galibiyeti getiren goller, 62. dakikada Andraz Sporar ile 90. dakikada Jakub Brabec kaydetti.

Panathinaikos'ta Samet Akaydin, mücadelede 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, puanını 65 yaptı. Aris ise 48 puanda kaldı.

Bir sonraki karşılaşmada Panathinaikos, Lamia'yı evinde ağırlayacak. Aris, AEK ile deplasmanda karşılaşacak.
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