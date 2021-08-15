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Spor Terim çok istiyordu! Anlaşma sağlandı
Spor

Terim çok istiyordu! Anlaşma sağlandı

Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! Sarı-Kırmızılılar, Portekizli futbolcunun transferine bu yaz hiç olmadığı kadar yaklaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 11:15:00 -
Terim çok istiyordu! Anlaşma sağlandı

Geçen sezon devre arasında kiralanan ve performansıyla kısa sürede hem kalitesini hem de potansiyelini ortaya koyan Gedson Fernandes, bir kez daha Florya yolunda. Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi en çok istediği oyuncuların başında gelen 22 yaşındaki futbolcu, bu defa kiralık olarak değil, bonservisiyle Galatasaray 'a imza atacak gibi görünüyor. Başkan Burak Elmas'ın bizzat yaptığı son görüşmede, Benfica cephesiyle mutabakata vardığı öğrenildi. Eğer son pürüzler de giderilirse, 10 milyon Euro'luk bonservis karşılığında Gedson Fernandes'in transferi gerçekleşecek. Bu paranın ise 3-4 yıla yayılarak ödenmesinin planlandığı belirtiliyor.

Önümüzdeki hafta bitebilir

Portekiz'den gelen olumlu haber, en çok Fatih hocayı sevindirdi. Terim'in orta alanda Taylan, Berkan ve Gedson Fernandes üçlüsünü birlikte kullanmak istediği, Cicaldau ile Kerem'i ise kanatlarda değerlendireceği ifade edildi. Galatasaray böylece orta alanda yaş ortalaması oldukça düşük ve ileride kulübe önemli paralar kazandırabilecek bir beşliye sahip olacak. Kulübe yakın kaynaklar, Gedson'un transferiyle ilgili olarak önümüzdeki hafta içinde somut gelişmeler yaşanabileceğine işaret ediyor. (Fanatik)

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