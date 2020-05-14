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Ekonomi

Tereyağ üretiminde rekor

Türkiye'de tereyağ üretiminde 20,1 bin tonla son 10 yılın en yüksek ilk çeyrek verisine ulaşıldı - Bu yılın ilk çeyreğinde üretim, 2011'in aynı dönemine göre 2,1 katına çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:07:04 -
Tereyağ üretiminde rekor

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Türkiye'de tereyağ üretiminde, 20 bin 146 tonla son 10 yılın en iyi ilk çeyrek rakamı elde edildi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocakta 6 bin 770, şubatta 6 bin 251 ve martta 7 bin 125 ton tereyağ üretildi.

Böylece Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde tereyağ üretimi 2011'in ilk çeyreğine göre 2,1 katına çıkarak 20 bin 146 ton ulaştı. Söz konusu rakam son 10 yılın en iyi ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçti. 2011'in ilk çeyreğinde 9 bin 477 ton tereyağ üretilmişti.

- İnek sütü ve peyniri üretimi de arttı

Bu dönemde toplanan inek sütü miktarında da artış görüldü. Bu yılın ilk çeyreğinde toplanan süt miktarı 2011'in ilk çeyreğine göre yüzde 42,8 artışla 2 milyon 477 bin 722 tona ulaştı. 2011'in ilk çeyreğinde 1 milyon 734 bin 817 ton inek sütü toplanmıştı.

İnek sütündeki artış, inek peyniri üretimine de yansıdı. Türkiye'de ocak ayında 58 bin 329 ton, şubatta 58 bin 87 ton ve martta 63 bin 700 ton inek peyniri üretildi. Böylece bu yılın ilk çeyreğinde 180 bin 116 ton inek peyniri üretilmiş oldu. Bu rakam 2011'in ilk çeyreğinde 119 bin 167 ton seviyesindeydi.

2020 ve 2011 yılı ocak, şubat, mart aylarında üretilen tereyağ, inek sütü ve inek peyniri miktarları (ton) ise şöyle:

Ürünler(ton)/aylar

Yıllar

ocak

şubat

mart

toplam

Tereyağ

2020

6.770

6.251

7.125

20.146

2019

6.404

6.061

7.037

19.502

2018

5.136

5.141

5.546

15.823

2017

5.244

5.187

6.125

16.556

2016

4.670

4.911

5.087

14.668

2015

4.152

3.801

4.665

12.618

2014

3.723

3.686

3.809

11.218

2013

3.534

3.563

3.699

10.796

2012

3.476

3.513

3.520

10.509

2011

2.733

3.074

3.670

9.477

Yıllar

ocak

şubat

mart

toplam

İnek Sütü

2020

806.748

792.381

878.593

2.477.722

2019

740.460

751.029

839.056

2.330.545

2018

850.091

814.357

916.867

2.581.315

2017

745.578

702.788

794.235

2.242.601

2016

750.402

752.218

834.329

2.336.949

2015

712.942

698.164

804.210

2.215.316

2014

708.555

681.866

788.988

2.179.409

2013

637.956

622.381

710.712

1.971.049

2012

634.578

631.521

715.190

1.981.289

2011

561.528

545.628

627.661

1.734.817

Yıllar

ocak

şubat

mart

toplam

İnek Peyniri

2020

58.329

58.087

63.700

180.116

2019

58.099

53.688

56.768

168.555

2018

60.001

56.325

64.582

180.908

2017

53.581

48.844

57.613

160.038

2016

50.976

50.885

56.494

158.355

2015

52.104

50.916

55.936

158.956

2014

48.660

48.673

53.616

150.949

2013

45.530

45.115

50.992

141.637

2012

43.171

44.644

47.373

135.188

2011

38.350

38.774

42.043

119.167


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