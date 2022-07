Tercihi ‘SBTÜ’ olan başarılı öğrencilere Belediye'den burs desteği

Nitelikli öğrencilerin Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ni tercih etmesini sağlamak, başarılı öğrencileri desteklemek ve donanımlı mezunlar yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde öğrencilere nakit burs yardımı ve dizüstü bilgisayar ile tablet desteği sağlanacak.

Sivas Belediyesi Toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreteri Kadir Ali Seçer katıldı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin bu yıl ilk kez lisans öğrencilerini kabul etmeye başladığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, “Üniversitemizin tanıtılması noktasında sıkı bir çalışma içerisinde olduk. Bu kapsamda lise son sınıftaki tüm öğrencilerimize ulaşmaya, onlara üniversitemizi tanıtmaya ve anlatmaya özen gösterdik. Bu yıl başarılı öğrencilerin üniversitemizi tercihi noktasında eksikliğini hissettiğimiz bir konu vardı, o da başarı burslarının üniversitemizde öğrencilerimize sunulmasıydı. Bu konuyu Başkanımız Hilmi Bilgin ile istişare ettik. Başarılı gençlerimizin üniversitemizi tercih etmesi halinde başarı bursu ile ödüllendirilmesi için çalışma yapabileceğimizi söyledik ve bu konuda kendisinden destek istedik. Başkanımız da bu konuyu çok olumlu karşıladı, çok iyi olacağını belirtti. Bu çerçevede bugün Üniversitemiz ve Sivas Belediyemiz arasında işbirliği protokolü imzalayacağız. Başkanımız Hilmi Bilgin’e teşekkür ediyoruz. Şehrimize, Üniversitemize ve Belediyemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin her daim yanında olduklarını ifade eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise “Şehrimiz ve eğitim camiamız için önemli bir protokolün imza töreninde sizler bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemiz kuruluşunu tamamlayarak akademik kadrosuyla, teknik altyapısıyla öğrenci alımına hazır hale geldi. Bu yıl YKS sınavının ardından da tercih kılavuzundaki yerini alacak. Üniversitemizin tercih edilebilir bir Üniversite olması noktasında birçok çalışma yaptığını biliyoruz. Biz de Sivas Belediyesi olarak öğrenci dostu, her daim eğitimi destekleyen belediyecilik anlayışımızla birlikte üstümüzde düşen görevlerini yerine getirmekle mükellefiz. Bu kapsamda Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tercih edecek öğrencilerimize burs verme kararı aldık. YKS sınavına giren ve sonucunda birinci olan öğrencilerimizden başlayarak 50 bine kadar sıralamaya giren ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize aylık 15 bin TL’den başlayan çeşitli burs imkânları sağlayacağız. Amacımız üniversitemizi belirli alanlarda branşlaşmış bir üniversite yapma noktasında adım atmak. İnşallah bugün imzalayacağımız protokol kapsamında hem üniversitemize hem de üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimize destek olma noktasında, Sivas Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmış olacağız. Farklı alanlarda da her zaman destek olmaya da devam edeceğiz. Üniversitemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Bilgin ve Rektör Kul karşılıklı olarak protokolleri imzaladı.

İmzalanan protokol kapsamında verilecek olan ayni ve nakdi destekler şöyle;