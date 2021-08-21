  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü CV'si ile dikkat çekiyor
Silahlı kavgada, balkonda oturan bir kadın başından vuruldu
Pakistanlı bilim kadını Afiye’ye saldırı!Batı’nın sözde kadın savunucuları suskun!
Diyarbakır'da AK Partili başkan sokak sokak gezerek aşı anonsu yapıyor
Eğitim Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihlerin açıklanacağı tarih
Eğitim

Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihlerin açıklanacağı tarih

Üniversite sonuçlarını ayın kaçında açıklanacak? Üniversite tercih süresi 20 Ağustos 23.59’da sona erdi. Tercih yapan adaylar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM takvimi belli mi? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-21 16:10:00 -
Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihlerin açıklanacağı tarih

Milyonlarca kişi 26-27 Haziran tarihlerinde YKS’ye girdi. YKS tercih süreci ise 5 Ağustos 2021’de başladı. Sel ve orman yangınları sebebiyle tercihler 20 Ağustos 23.59’a kadar uzatılmıştı. Tercih işlemleri sona erdi ve adaylar beklemeye başladı. Peki, üniversiteler ne zaman belli olacak?

Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavına giren ve tercih işlemi yapanlar yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak üniversite yerleştirme sonuçlarının 1 Eylül’e kadar ilan edilmesi bekleniyor. Öte yandan ÖSYM tarafından üniversite kayıt takvimi ise daha önce duyurulmuştu. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK ücretleri ne kadar açıklandı mı?
KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK ücretleri ne kadar açıklandı mı?

Eğitim

KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK ücretleri ne kadar açıklandı mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay