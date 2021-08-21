Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihlerin açıklanacağı tarih

Milyonlarca kişi 26-27 Haziran tarihlerinde YKS’ye girdi. YKS tercih süreci ise 5 Ağustos 2021’de başladı. Sel ve orman yangınları sebebiyle tercihler 20 Ağustos 23.59’a kadar uzatılmıştı. Tercih işlemleri sona erdi ve adaylar beklemeye başladı. Peki, üniversiteler ne zaman belli olacak?

Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavına giren ve tercih işlemi yapanlar yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak üniversite yerleştirme sonuçlarının 1 Eylül’e kadar ilan edilmesi bekleniyor. Öte yandan ÖSYM tarafından üniversite kayıt takvimi ise daha önce duyurulmuştu. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.