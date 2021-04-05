Terbiyeli soğan çorbası nasıl yapılır? Soğan çorbası tarifi
Farklı çorba tarifi | İçinizi ısıtacak aynı zamanda da şifa deposu bir çorba arıyorsanız; taze soğan çorbasını mutlaka denemelisiniz. Peki, soğan çorbası nasıl yapılır? Taze soğan çorbası tarifi | Terbiyeli yeşil soğan çorbası
Her gün aynı tarz çorbalar hazırlamaktan sıkıldıysanız; terbiyeli soğan çorbasını mutlaka denemelisiniz.
Terbiyeli soğan çorbası tarifi
Malzemeler:
- 5-6 sap taze soğan
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 5 su bardağı sıcak su
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- Tereyağı
- Tuz Karabiber
Terbiyeli soğan çorbası nasıl yapılır?
Taze soğanları yıkayıp soyun. Ardından ince ince doğrayın.
Yaklaşık bir yemek kaşığı tereyağını tencereye alıp eritin.
Soğanları rengi dönene kadar kavurun.
Soğanın üzerine sıcak su ekleyin.
Bir kasede yoğurt, un ve limonu çırpın.
Karışıma kaseden su alıp ekleyip karıştırın.
Ardından terbiyeyi tencereye ekleyin.
Çorbaya tuz ve karabiber ekleyip kaynamaya bırakın.
Afiyet olsun.