Terbiyeli işkembe çorbası tarifi nasıl yapılır? Evde terbiyeli işkembe yahnisi nasıl yapılır? Lokanta usulü ustasından işkembe çorbası
İşkembe çorbası tarifi Şifalı çorbalar arasında yer alan ve hemen hemen herkesin merak ettiği tariflerden birisi. Peki, işkembe çorbası nasıl yapılır? Osmanlı'da pişen en özel yemek: Küçükten büyüğe herkese şifa olan işkembe çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
Birçok kişinin evde yapamayacağını düşündüğü işkembe çorbası tarifi evde kolayca yapılan enfes bir lezzet. Peki, işkembe çorbası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız işkembe çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
İŞKEMBE ÇORBASI TARİFİ
İşkembe çorbası malzemeler
1 kg temizlenmiş işkembe
7 diş sarımsak
Yarım çay bardağı sirke
1,5 litre su
4 yemek kaşığı un
Sıvı yağ
Terbiyesi için:
2 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı
2 yemek kaşığı yoğurt
Yarım limon suyu
İŞKEMBE ÇORBASI YAPILIŞI
İşkembeler bir saat boyunca sirkeli suda bekletilir ve küp şeklinde doğranır. Doğranan işkembeler için tencereye 1.5 litre su eklenir ve içerisinde atılan işkembeler pişirilir. Ayrı bir tencerede sıvı yağ ile 4 yemek kaşığı un kavrulur. Haşlanan işkembenin soğumuş suyu kavrulan una topaklanmaması için azar azar yedirilerek konur. İşkembeler bu karışıma dökülür, kaynatılır. 15 dakika kaynatılan işkembeye arzu edilen miktarda sarımsak dövülür ve sirke ile birlikte çorbaya konur. Çorbayı ocaktan almadan hemen önce terbiyesi hazırlanır. Bunun için, yumurta sarısı, yoğurt, limon suyu ve un çırpılır yavaş yavaş çorbaya ilave edilir. 10 dakika daha kaynatılır. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
İşkembe Yahnisi Tarifi için Malzemeler
- 1 kg temizlenmiş dana işkembesi
- 1 yemek kaşığı tuz
- 12 su bardağı su
- 2 su bardağı süt
- 50 gr tereyağı
- 2 adet orta boy kuru soğan
- 1 çay kaşığı kırmızı toz veya pul biber
İşkembe Yahnisi Tarifi Hazırlanışı
İşkembeyi suyun altında ovalayarak iyice yıkayıp süzün. Sonra 1 yemek kaşığı tuzla ovup tekrar yıkayın. Sütü büyük bir cam kaba alın. İşkembeleri ilave edip yumuşaması için sütün içinde 4-5 saat bekletin. İşkembeleri tekrar yıkayıp serçe parmağı kalınlığında doğrayın. 12 su bardağı su ilave edip yumuşayıncaya kadar, en az 60-70 dakika pişirin. Yağı büyük bir tencerede eritip yemeklik incecik doğranmış soğanları ilave edin ve sürekli karıştırarak 3-4 dakika kavurun. İşkembeleri de suyu ile birlikte ekleyip karıştırın. Tuz ve kırmızı biberi ilave ettikten sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın. Yahniyi kısık ateşte en az 30-40 dakika pişirip ocaktan alın. Sıcak sıcak servise sunun. Afiyet olsun