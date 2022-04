Teravihe niyet her rekatta mı getirilir? Teravih namazına niyet her rekatta yapılır mı?

Teravih namazına nasıl niyet edilir? sorusu Müslümanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu sene ilk teravih 1 Nisan Cuma akşamı yatsı namazı ile kılınmaya başlandı. Ramazan ayının olmazsa olmazı olan teravih namazı iki yıldır korona nedeniyle camilerde cemaatle kılınamıyordu. Bu yıl teravih namazı camilerde büyük bir coşku ve sevinçle kılınmakta. İster camilerde isterse de evde teravih namazı kılan ya da kılacaklar teravih namazına niyetin nasıl getirileceğini araştırmakta. Teravih namazı her iki rekatta ya da her dört rekatta bir selam verilerek 20 rekat olarak kılınmakta. Peki teravih namazına her rekatta niyet mi edilir? Teravih namazına kaç defa niyet edilir? İşte teravih namazı niyetine ilişkin detaylar.

Teravih namazı kılarken her rekatta niyet edilir mi?

Teravih namazı tek niyetle kılınabilir mi? Teravih namazında her selamdan sonra niyet edilir, teravih namazında her rekatta niyet edilir mi? Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rekâtta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 294; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 130).

Teravih namazı kaçar rekat kılınır?

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir.