Teravih namazına da zam yaptı! LGBT ile uğraşmaktan bunu unuttu

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İBB TV'de açıklamalarda bulunan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu çocukken kıldığını söylediği teravih namazıyla ilgili

Programda Osmantan Erkır’ın moderatörlüğünde geçmişten günümüze Ramazan gelenekleri konuşuldu. Programın ilerleyen saatlerinde konu, Itri'nin tekbir eserinden teravih namazlarına geldi.

"Kolay değildir, 40 rekat kılacaksınız"

Programda Sühedan Çetin'in ney dinletisi sonrası konuşan Ekrem İmamoğlu, dinletilen eserlerin Ramazan ayında kılınan 20 rekatlık teravih namazını hatırlattığını belirtmek isterken, yanlış rekat sayısı vererek şu ifadeleri kullandı;

"Zordur tabii çocukken teravih namazı, kolay değildir 40 rekat kılacaksınız. İbadetin de içinde var aslında onunla beraber teravihi hatırlatıyor. Kimse bize bu Itri'nin bestesidir demiyor. Yani sanki o bir müezzinin ağzından çıktı da biz de ona uyduk gibi. Ama aslında sizi alır götürür. "

İBB personeline LGBT eğitimi

LGBT ile uğraşmaktan teravih namazının rekat sayısını unutan CHP'li İmamoğlu, dini kullanmaktan geçinmese de icraatleri ikiyüzlülüğünü gözler önüne seriyor.

LGBT desteğiyle bilinen CHP’li İmamoğlu, İBB personeline de LGBT eğitimini zorunlu hale getirmişti. Eğitime katılmak istemeyen personel de tehdit edilmişti.

Personele verilecek uzaktan eğitim için, SMS'lerle 'sanal sınıf' linkleri paylaşılmış ve SMS'lerde "Eğitime katılım zorunludur" ibaresi yer almıştı.

LGBT propaganda kitapları da satılıyor

CHP'li İmamoğlu, İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da LGBT'yi meşru hale getirmeye çalışan kitaplar da satıyor.

Eşcinsel evliliği de savundu

Jülide Ateş'in programına konuk olarak katılan CHP'li İmaoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbesini de hatırlatıldıktan sonra "Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz?" sorusuna , eşcinsellerin yaşam kalitesini korumakla sorumlu olduğunu belirtmişti. Sözlerinin devamında eşcinsel evliliği onayladığını ancak toplumun buna hazır olmadığını ifade etmişti.