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Gündem Tera Yatırım’da sıcak gelişme! CEO ve Portföy Başkanı hakkında...
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Tera Yatırım’da sıcak gelişme! CEO ve Portföy Başkanı hakkında...

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Tera Yatırım’da sıcak gelişme! CEO ve Portföy Başkanı hakkında...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sürdürülen soruşturma kapsamında, Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı verildi.

Daha önce yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti

Sarpyener ve Özel hakkında soruşturmanın önceki aşamasında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmıştı. Son kararla birlikte iki isim hakkında yakalama kararı çıkarılması, soruşturmada dikkat çeken yeni gelişme oldu.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve bunlarla bağlantılı mali hareketler üzerinde yoğunlaşıyor.

MASAK’tan kapsamlı mali veriler istendi

Soruşturmanın mali ayağında da inceleme genişletilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) müzekkere gönderdi.

Başsavcılık; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istedi.

Para ve kripto transferleri mercek altında

Savcılığın talebinde şirket yöneticilerinin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş-çıkışlarının incelenmesi istendi.

İncelemenin yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı tutulmadığı, bazı fon yöneticileri ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de araştırılmasının talep edildiği aktarıldı. Amaç, bu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarımı yapılıp yapılmadığının ortaya çıkarılması.

Soruşturmada yeni aşama

Sermaye piyasasına yönelik soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda kişi hakkında tutuklama, adli kontrol, mal varlığına tedbir ve yurt dışına çıkış yasağı kararları verilmişti.

Son olarak Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmasıyla soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

 

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