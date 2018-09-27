0553 313 94 23

Ter lekesinden bu yöntemlerle kurtulun!

Ter lekesi nasıl çıkar? İşte ter lekesini temizlemek için yapmanız gerekenler...

27 Eylül 2018 Perşembe 19:08
Ter lekesinden bu yöntemlerle kurtulun!

Ter lekesi herkese karşı çok hoş olmayan bir görüntüye sahiptir ve sırf nedenle bile bir kıyafeti giyilmez bir hale getirir. Ancak bu basit gibi görünen zor lekeleri temizlemenin birden çok yolu vardır.

Eğer kıyafetiniz beyaz ise ter lekesini asit oksalik yardımı ile silebilirsiniz. Ardından kıyafeti iyice durulayın ve sonra da beyaz giysiyi oksijen ilaveli bir su ile iyice silin.

Nazik kumaşlardan ter lekesini temizlemek için limonlu ya da az miktarda amonyak ilave edilmiş olan su ile lekeli bölgeleri silebilirsiniz.

Yünlü kumaştaki ter lekesi için kumaşı sirkeli ancak soğuk suyun içerisinde 2 saat kadar bekletebilirsiniz.

Yoğun ter lekesi olan kumaşlarda kıyafeti sadece 1 ölçek sirke eklediğiniz sıcak suyun içine bastırın ve yıkama öncesinde bu suda bir saat kadar bekletin.

İsterseniz ter lekesinin üzerine su yumuşatıcısı ile hazırladığınız macunu ve suyu uygulayabilirsiniz. Ardından sabun ile lekeli bölgeyi yıkayabilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 19:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ter lekesinden bu yöntemlerle kurtulun!
    1. Ter lekesinden bu yöntemlerle kurtulun!
    2. Gözaltı morluklarına bu yöntemler ile..
    3. Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane..
    4. Sıkışan fermuarları açmak için ne..
    5. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    6. Armağan Oğuz Diriliş Ertuğrul’a mı..
    7. Anne adaylarına beslenme tavsiyeleri
    8. Sırtta ağrı oluşmasının nedenleri..
    9. Çocuklarda alerji belirtileri nelerdir?
    10. UEFA Şampiyonlar ligi D grubu puan..
    11. Bütün kulüpler anlaştı! Fikret Orman..
    12. Galatasaray 2018 UEFA Şampiyonlar Ligi..
    13. Emeklilikte yaşa takılanların (EYT)..
    14. Galatasaray (GS) – FC Porto maçı ne..
    15. Alman taraftarlardan itiraf: Alman..
    16. Foça'da otluk alandaki yangın sert..
    17. Ahmet Aydın İYİ Parti Antalya İl..
    18. İnşaatlardan 4 kamyon malzeme..
    19. İran'dan İsrail'e tehdit: Pişman..
    20. Tekirdağ'da korkunç olay! Arabasının..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız