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Teknoloji

Ter kokusunun nedeni bilimsel olarak açıklandı

Bilim insanları, bakteri kaynaklı olarak bilinen ter kokusunun arkasında yeni bir kimyasal bileşim keşfettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 02:03:00 -
Ter kokusunun nedeni bilimsel olarak açıklandı

Bilim insanları, bakteri kaynaklı olarak bilinen ter kokusunun arkasında yeni bir kimyasal bileşim keşfettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, bakteri kaynaklı olarak ortaya çıkan bu kokunun, bakterilerin salgıladığı sistein-tiyol liyaz (C-T liyaz) adlı bir enzimden kaynaklandığı belirtildi.

Konuya ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Michelle Rudden, söz konusu enzimin keşfedilmesinin vücut kokusunu anlama ve önleme çalışmaları için önemli bir kaynak olacağını söyledi.

Çalışma sonuçları, dünyaca ünlü bilim dergisi Scientific Reports'ta yayınlandı.

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