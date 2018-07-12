Ter kokusuna doğal çareler

LİMONLU SU

Biraz limon ve su ile yapabileceğiniz bu yöntem terlemenizi yani vücudunuzun tamamen doğal olarak gelişen fonksiyonlarını engellemez. Sadece koltuk altındaki bakterileri yok ederek koku oluşumunun önüne geçer. Yarım limonu, yarım bardak su ile karıştırıp bir pamuk yardımıyla koltuk altınıza sürmeniz yeterli. Eğer çok hassas bir cildiniz yoksa limon suyunu su ile karıştırmadan direkt olarak koltuk altınıza uygulayabilirsiniz.

PAMUKLU KIYAFETLER

Giydiğiniz kıyafetlerin terleme ve ter kokusu üzerinde çok büyük etkileri var. İçeriğinde naylon olan ve hava almayan kıyafetler giymek daha fazla terlemenize ve cildiniz hava almadığı için çok daha fazla bakterinin üremesine yol açacaktır. Pamuklu kıyafetler hem her zaman nemi çekeceği hem de cildinizin hava almasını sağlayacağı için bakterilerin daha az çoğalmasına neden olacaktır.

DUŞ ALMAK

Ter kokusunun önüne geçmenin en basit ve temel yöntemi tabi ki sık sık duş almaktır. Duşa girmek için kirlenmeyi beklemeyin. Saçlarınızı çok sık yıkayıp zarar vermek istemiyorsanız sadece vücudunuzu yıkayabilirsiniz. Ama günlük olarak duş almak hem ter kokusu hem de kişisel temizlik açısından en hijyenik olanıdır.

ADAÇAYI

Adaçayı ter kokusuna karşı ikili etki gösteren nadir bitkilerden biridir. Hem ter bezlerinin çalışmasını doğal yollarla yavaşlatır hem de koltuk altında oluşan bakterileri yok eder. Bundan dolayı adaçayını ter kokusunu geçirmek için gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

2 tatlı kaşığı kadar kurutulmuş adaçayını, 5 dakika boyunca kaynatılmış 250 ml suya ekleyin. Adaçayının demlenip suyun biraz soğumasına izin verin. Son olarak bu su ile koltuk altlarınızı yıkayın. Ter kokusunun yok olduğunu göreceksiniz. Bu işlemin ardından ellerinizi yıkamayı asla unutmayın. Çünkü yüzünüze ya da gözünüze dokunursanız adaçayı yanma hissi oluşturur. Ayrıca adaçayını vücudunuzun başka hiçbir bölgesinde kullanmayın.

YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN

Bol acılı, baharatlı, soğanlı, sarımsaklı yemekler tüketmek, çok fazla turşu yemek vücudunuzda koku oluşmasına sebep olabilir. Bu nedenle yediklerinize dikkat ederek ter kokusunu azaltabilirsiniz.

HAMAMELİS BİTKİSİ

Cadı fındığı ya da hamamelis olarak adlandırılan bitkinin meyvesi ter kokusunu önlemede size yardım eder. İsterseniz bu meyveyi direkt olarak koltuk altınıza uygulayabilir ya da aktarlardan yağ ya da esans formunda satın alıp onu kullanabilirsiniz. Her iki şekilde de etkili olduğunu fark edeceksiniz.

ANTİSEPTİK SABUN

Duş alırken klasik duş jelleri ya da sabun yerine doğal antiseptik sabunları tercih edebilirsiniz. Özellikle terlemenin yoğun olduğu koltuk altı bölgesini bu sabunla yıkayarak bakterilerin yok olmasını sağlayabilir, su ve sabun kullandığınız doğal bir yöntemle ter kokusunun önüne geçebilirsiniz. Duştan çıkmadan birkaç damla sandal ağacı ve lavanta yağını da durulama suyunuzda kullanırsanız tertemiz bir koku ile duştan çıkarsınız.

SİRKE

Kendi kokusu pek hoş olmasa da sirke, ter kokusunu önleme de önemli bir yardımcıdır. Sürüldüğü bölgenin pH değerini ayarlayarak bakterilerin yaşayamayacağı bir ortam hazırlayan sirkeyi isterseniz pamuk yardımıyla koltuk altınıza uygulayabilir ya da spreyli bir şişenin içine koyup duştan sonra koltuk altlarınıza sıkabilirsiniz.

TALK PUDRASI

Talk pudrası emici yapısından dolayı terlemeyi azaltır ve nemi emer. Bu sayede nemli ortam bulamayan bakteriler üreyemez ve ter kokusu önlenmiş olur. Her duştan sonra koltuk altınıza biraz talk pudrası sürebilirsiniz. Ayrıca talk pudrası kullanmak yazın sıcak havalarda terleme sonrasında pişik oluşumunu da engelleyecektir.