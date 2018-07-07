Tepsi böreği yapmanın püf noktaları nelerdir?

Tepsi böreği yaparken hazır yufka kullanılacaksa yufkanın taze olmasına dikkat edilmelidir. Aksi durum yufkanın kolayca parçalanması ve kabarmamasına yol açar.

Aynı şekilde kullanılacak iç malzemenin de taze olması böreğin kıvamının tutturulması ve lezzeti açısından önemlidir.

İç malzemesi sebze ağırlıklı olan tepsi böreklerinde ilk önce sebzelerin nemini alarak kullanmak böreğin hamurlaşmasını engeller.

Bu amaçla sebzeleri süzgeçte bekletmek ve suyunu süzmek daha sağlıklıdır.

Ayrıca sebzeleri hafifçe una bulamak sebzelerin yufkaya yapışmasının ve dolayısıyla yufkaların hamurlaşmasının önüne geçer.

Aynı şekilde böreğin alt kısmında en az iki kat yufka kullanmak nemlenmeyi engeller. Böreğin altının da daha iyi kızarmasını sağlar.

Böreğin lezzetini artırmak için yufkayı sıvıyağ ve süt ile ıslatmak mümkündür. Aynı zamanda sıvıyağ yerine margarin kullanmak böreği daha gevrek yapacaktır.

Tepsi böreğinde çoğunlukla üzerinin kızarması için kullanılan yumurtanın içine bir miktar soda katılması üst kısmının daha yumuşak olmasına yardımcı olur.

Ayrıca yoğurt ve zeytinyağı ile elde edilecek karışım böreğin üzerinin kızarmasında aynı etkiye sahiptir.

Eğer tepsi böreğinde kullanılacak yufka elde açılacaksa hamur yoğurulduktan sonra hamurun yırtılmasının önüne geçmek için en az 10 dakika dinlendirilmelidir.

Elde açılan hamurun yoğurulması ve kıvamını bulması önemlidir.

Bu aşamada hamurun üzerinde hava kabarcıklarının oluşması hamurun kıvamını bulduğunun göstergesidir.

Tepsi böreğini fırına koymadan önce kesmek daha sağlıklıdır.

Aksi durumda böreğin piştikten sonra kesilmesi özellikle üst bölümündeki yufkaların parçalanmasına ve iç malzemesinin dağılmasına yol açabilir.

Böreği fırında pişirmeden önce buzdolabında en az yarım saat, en fazla 1-2 saat bekletmek hem kıvamını bulmasını hem de daha lezzetli olmasını sağlar.

Böreği fırından çıkarttıktan sonra özellikle üst kısmının kurumaması için üzerine su serpiştirdikten sonra bir tepsi ile kapatılmalıdır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.