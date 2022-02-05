Tepkilerin odağındaki İmamoğlu çareyi Erdoğan'da buldu!

yeniakit.com.tr

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu gün vatandaşları esarete makum ederek Sarıyer'deki balıkçıda İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la bir araya gelmişti. İmamoğlu bu görüşmenin hemen ardından da ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ve eşi Cheryl Flake'i ağırladı.

CHP'den de yükselen tepkilerin hedefindeki İmamoğlu, dün Üsküdar’daki 3. Ahmet Çeşmesi’nin açılışını yaptı. Metro inşaatlerini "paramız yok" bahanesiyle tek tek durduran Ekrem İmamoğlu'nun bu hareketi "vizyon anca bu kadar" dedirtti.

Sel felaketinde Bodrum'da tatil yapan, deprem olayında kayak yapan ve son olarak İstanbulluları kar yağışında ortada bırakarak İngiliz büyükelçisiyle balık yemeye giden CHP'li İBB Başkanı'na tepkiler dinmiyor.

Çareyi; güçlü siyasi iradesiyle ülkemizde olduğu gibi dünyada da takdir toplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bulan İmamoğlu, "Beni seviyor biliyorum. Ben de onu seviyorum." dedi.