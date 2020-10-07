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Dünya Tepkiler üzerine geri adım atan İslam düşmanı Macron'dan sinsi kılıf! Erdoğan sert tepki göstermişti
Dünya

Tepkiler üzerine geri adım atan İslam düşmanı Macron'dan sinsi kılıf! Erdoğan sert tepki göstermişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı açıktan hedef alan projesinde yeni bir gelişme yaşandı. Proje ile ilgili sinsi bir adım atıldı. Tepkiler üzerine projenin adı revize edildi, ama içeriği aynı kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 22:13:00 - 2020-10-07 22:38:13
Tepkiler üzerine geri adım atan İslam düşmanı Macron'dan sinsi kılıf! Erdoğan sert tepki göstermişti

İslam düşmanlığında vites yükselten Fransa, 'İslamcı ayrılıkçı fikirlerle mücadele' isimli bir yasa tasarısı hazırlamıştı. İç siyasette sıkışan, dış politikada hezimete uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." ifadelerini kullanmış, İslam'ın yeniden yapılandırılmasına yönelik tepki çeken ifadeler kullanmıştı.

Macron'a, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Camiler ve Din Görevlileri Haftası programında sert sözlerle yüklenmiş, "en kimsin ki, İslam'ın yapılandırılması gibi bir ifadeyi ağzına alabiliyorsun? Bu saygısızlıktan ziyade hadsizlik, edepsizliktir" demişti.

İslam düşmanlığı ve ırkçılığın giderek arttığı Fransa'dan tepki çeken proje ile ilgili kurnaz bir adım geldi. Fransa, 'İslamcı ayrılıkçı fikirlerle mücadele' isimli projenin ismini değiştirdi, ancak içeriğinde bir revize gerçekleştirmedi.

Sinsi adım

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in yaptığı açıkmaya göre, "İslamcı ayrılıkçılık mücadele" yasa projesi tepki çekince isim değiştirdi. 9 Aralık'ta hükümetin gündemine gelecek olan yasa projesinin yeni ismi "Laikliği ve cumhuriyetçi ilkeleri güçlendiren yasa tasarısı" olarak açıklandı.

Bakan aynı olduğunu itiraf etti

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanın, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Darmanın, "Fikrimiz sabittir, radikal İslam olan ana ayrılıkçılıkla mücadele etmektir" dedi.

Fransa'da yaşayan 100 Müslüman mektup yazmıştı

Müslümanlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cuma günü detaylarını açıkladığı "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin yasa tasarısına ve İslam ile ilgili sözlerine tepki göstermişti.

Fransız Mediapart internet sitesinde yayımlanan "Ayrılıkçılık: 100 Müslüman sesi 'dur' diyor" başlıklı açık mektupta Macron'un açıklamasında hedef olarak terör yerine Müslümanları ve inançlarını seçtiği vurgulanmıştı.

Fransa siyaseti de tepkili

Macron'un projesi ise muhalefeti ikna etmedi. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi projeyi "İçi boş bir siyasi manevra" olarak nitelendirirken, Aşırı sol Boyun Eğmeyenler Partisi Başkanı Jean Luce Melanchon ise Macron'un konuşmasını "İkiyüzlü ve kötü niyetli" bulduğunu belirtmişti.

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