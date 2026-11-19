Kitlesine “Halk TV Destek Platformu” kurduran Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, herkesi bu platforma destek olmaya çağırdı. Mahiroğlu paylaşımında; “Bu çağrı yalnızca Halk TV için değil; sesi kesilen, yayın hakkı elinden alınan tüm televizyon kanalları için. Bu mesele hukuk, demokrasi, mülkiyet hakkı ve basın özgürlüğü meselesidir. Halk TV’ye destek olmak, özgür basına ve halkın haber alma hakkına sahip çıkmaktır. Herkesi bu çağrıya destek vermeye davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

HALK TV DESTEK PLATFORMU AÇILDI!

Firari Mahiroğlu’nun X hesabından yeniden gönderdiği platform hesabında ise; “Halk TV’ye sahip çıkmak, dayanışmamızı büyütmek ve sesimizi birlikte duyurmak için bir araya geliyoruz. Tüm Halk TV izleyicilerini, duyarlı vatandaşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını, gazetecileri ve milletvekillerini bu çağrıya destek vermeye davet ediyoruz. Bu bir şikâyet değil, bir dayanışma çağrısıdır! Gelin, sesimize ses katın. Birlikte sesimizi yükseltelim!” çağrısı yapıldı.