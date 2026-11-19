Komşuda sular kaynıyor! Irak ordusunda en üst düzey alarm: Tüm birlikler teyakkuza geçirildi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Komşu ülke Irak’ta güvenlik ve istikrarı sarsacak kritik gelişmeler yaşanıyor. Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı General Saad Maan, Irak Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı tüm birlik ve teşkilatların alarm durumuna geçirildiğini duyurdu. Irak haber ajansı INA’ya konuşan Maan, alınan olağanüstü kararın detaylarına ilişkin bilgi vermezken, ordudaki bu ani hareketlilik bölgedeki gerilimi zirveye taşıdı.
Irak Silahlı Kuvvetlerinin tüm birliklerinin alarm durumuna geçirildiği bildirildi.
Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı General Saad Maan, Irak haber ajansı INA’ya konuya ilişkin detay vermeksizin kısa bir açıklama yaptı.
Maan, Irak Silahlı Kuvvetlerinin tüm birlik ve teşkilatlarının alarm durumuna geçirildiğini söyledi.
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla bugün Babil vilayetinin kuzeyindeki Curf es-Sahar bölgesinde güvenlik güçlerinin sevk ve idaresinden sorumlu yeni bir komuta karargahı kurulmasına karar verilmişti.
Curf es-Sahar'da güvenlik güçlerinin yeniden konuşlandırılması
Irak hükümeti, daha önce Curf es-Sahar'da ortak güvenlik güçlerinin yeniden konuşlandırılması sürecinin yarın başlayacağını duyurmuştu.
Başbakan Zeydi, bölgedeki petrol kaçakçılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 üst düzey güvenlik yetkilisini görevden almıştı.
Şii milis grubu Ketaib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) ise petrol kaçakçılığı yaptığı yönündeki iddiaları reddederek hükümeti kendilerine karşı siyasi baskı ve karalama kampanyası yürütmekle suçlamıştı.
Curf es-Sahar bölgesindeki güvenlik durumu
Terör örgütü DEAŞ'ın Ekim 2014'te bölgeden çıkarılmasının ardından Curf es-Sahar'da sıkı güvenlik önlemleri uygulanmaya devam ediyor.
Bölgede, başta Ketaib Hizbullah olmak üzere bazı Şii milis gruplara ait askeri tesisler, silah depoları ve eğitim merkezlerinin bulunduğu öne sürülüyor.
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